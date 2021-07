11 spartani della Pietro Micca scendono nell'arena centrando obiettivi importanti

Domenica 11 luglio un gruppo di undici spartani targati Pietro Micca è partito dalla sede dell’Accademia dello Sport in direzione Maggiora per disputare il consueto appuntamento della Spartan race nella distanza di 5km.

In una giornata fantastica, con la ciliegina sulla torta dell’europeo vinto dai nostri azzurri, è stata una conferma apprezzare come la forza di un gruppo coeso verso il raggiungimento di uno scopo, sia un immenso valore aggiunto che può manifestarsi nelle varie situazioni di vita ma che nelle Spartan si impara ad attuare correndo e superando ostacoli insieme. Infatti, i componenti della squadra degli Irriducibili Pietro Micca hanno colto l’occasione per mettersi in gioco dopo gli intensi mesi di allenamento nell’area dedicata in Accademia dello Sport e vivere ogni metro della gara come una possibilità in più per migliorarsi e apprezzare i frutti di un lavoro costante e metodico.

“Un plauso particolare a Manuela, Susi, Eric, Joe, Greta e Federico che per la prima volta si sono cimentati nella prova – spiegano dalla Pietro Micca - Complimenti anche a Valentina che, partecipando nella categoria Age Group, ha centrato il secondo posto. Il Coach Riccardo Zanchetta è molto orgoglioso di questo gruppo che sta aumentando sempre di più e sta puntando i prossimi due appuntamenti di Misano a settembre e del Circeo a novembre. Un’occasione in più per alzare l’asticella e dare a chi vuole cimentarsi per la prima volta in una Spartan, tutti gli strumenti necessari per divertirsi a superare i propri limiti”.