RallyLana positivo per due dei tre equipaggi targati Rally & Co (foto Marco Roncaglia)

Grande gara per il sempreverde Graziano Boetto questa volta in coppia con Simona Mantovani che dopo una gara in costante crescita, scalando la classifica ad ogni prova speciale, arrivano 11°assoluti e primi di categoria super 2000 a bordo della loro Peugeot 207 curata dal team Colombi.

Davide Pera Saline affiancato alle note da Cairoli su Peugeot 208 r2 agguantano la nona piazza di classe classificandosi 68°assoluti.Gara sfortunata per Massimiliano Di Martino e Giada Prione su Citroen C2 racing start che hanno dovuto abbandonare la compagnia prima dell'ultima prova per una perdita di olio del cambio quando si trovavano comodamente in prima posizione di classe con un vantaggio di 50 secondi che avrebbero dovuto solo amministrare nell'ultimo passaggio sulla pista di Ailoche.