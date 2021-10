Costumi estate 2021: la moda irrinunciabile in vacanza

I costumi per l’estate 2021 per sfoggiare una moda indimenticabile al mare: i trend si confermano a favore di una semplicità ritrovata, di un tocco di vintage irrinunciabile e ritorni di costumi evergreen. L’estate significa anche (e soprattutto) libertà: di sfoggiare il costume preferito, di andare al mare e sentirsi naturalmente belle e se stesse.

Quale costume acquistare per l’estate 2021

La scelta dei costumi per l’estate 2021 non è affatto scontata, in particolare perché vediamo il ritorno di alcuni modelli graditissimi: il bikini con il ferretto, il costume di ispirazione vintage o il bikini a triangolo. E per quanto riguarda i costumi interi, la fantasia floreale vince su tutto: un accenno di primavera sul corpo.

Le stampe dei costumi per l’estate 2021 prevedono una parola d’ordine importantissima: beachwear della libertà. Le stampe vanno dall’afro alle floreali, dal classico bianco e nero fino a colori sgargianti o pastello. L’importante è risultare super chic, ma prediligendo un concetto di base, ovvero la possibilità di scelta.

Il look da spiaggia dell’estate 2021 prevede alcuni trend estivi irrinunciabili: se la tua unica certezza è il costume da bagno, non sottovalutare l’importanza di un poncho estivo, un caftano o dei pantaloncini di jeans. Un altro must-have 2021 da spiaggia è l’abito bianco in Sangallo, corto o lungo a seconda dei tuoi desideri.

Torna il bikini con il ferretto

Andavano molto di moda fino a qualche anno fa, e poi erano purtroppo spariti dalla circolazione, se non per qualche brand coraggioso che li riproponeva in passerella, tentando di lanciare la tendenza. E finalmente il 2021 è l’anno del bikini con il ferretto, utile per sostenere il seno anche al mare.

Tra le tendenze swimwear estate 2021, non dimenticare di prediligere il bikini con il ferretto. Non è solo esteticamente bello, ma è utile e super comodo. Vengono consigliati alle donne che vorrebbero vivere il mare in modo pratico, senza temere piccoli incidenti durante una nuotata. Un capo must have da avere in valigia.

Costumi anni ’50 ’60 ’70 (che non passeranno mai di moda)

Ogni anno vediamo la comparsa sulle passerelle di capi vintage che hanno fatto la storia: se c’è un costume che davvero esalta la figura femminile, è d’ispirazione anni ’50 ’60 ’70. Ritorna il total look vintage da spiaggia con stampe del passato, costumi a righe o a pois.

Le stampe esotiche e selvagge sono un’altra tendenza da non sottovalutare: molto popolari negli anni ’90, c’è un chiaro messaggio nella moda attuale, di riproporre dei grandi classici per permettere alle nuove generazioni di non perdere quel filo conduttore che ha portato il mondo della haute couture a osare suggerendo degli ideali di libertà.

Bikini a triangolo? Un altro grande classico

È il classico dell’estate per eccellenza, un modello a cui è difficile rinunciare, soprattutto perché è bello e comodo. Per uno swimwear senza tempo, nella tua valigia da mare non può mancare il bikini a triangolo, semplice e d’impatto allo stesso tempo.

Sta andando talmente di moda che le maison più famose lo hanno proposto con o senza ferretto, con triangolo fisso o scorrevole, o ancora con coppe imbottite graduate. Il modello rimane uguale, ma personalizzato, per dare a tutte le donne la possibilità di scegliere il modello giusto in base alle proprie esigenze, che è poi il concetto della moda estiva del 2021.