Sindacati soddisfatti sul rinnovo contratto dell'Industria Edile: “Accordo porta beneficio a lavoratori”

Soddisfazione delle Organizzazioni Sindacali Feneal/UIL Piemonte Davide Trombino, Filca/CISL Piemonte Orientale Giovanni Turro e Fillea/CGIL Biella Filippo Rubulotta per la stipula dell’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’Industria Edile L’accordo è frutto della comune volontà di rimuovere ogni possibile ostacolo per far ripartire le attività del settore, sostenere le imprese regolari ed assistere i lavoratori edili e le loro famiglie.

“Il giudizio non può essere che positivo. Dopo molti mesi di incontri e trattative, siamo riusciti unitariamente, a trovare l'accordo sulle materie contrattuali e portare beneficio ai lavoratori. Primo fra tutti, un incremento salariale attraverso i meccanismi previsti dal contratto Nazionale, che ridistribuisce una parte economica al territorio, a seguire la COPERTURA DELLA CARENZA MALATTIA di 3 giorni per 2 eventi l’anno, per i lavoratori delle Imprese Edili di Biella direttamente nel cedolino paga del mese in cui è avvenuto l’evento a carico delle imprese. Inoltre è stata istituita una prestazione a favore dei lavoratori denominata ‘’ASSISTENZA FISCALE’’ dove si riconosce un contributo per la dichiarazione dei redditi. Abbiamo istituito un CONTRIBUTO ACQUISTO PC - TABLET – CONNESSIONE per far fronte agli oneri della didattica a distanza. Si è pensato anche di riconoscere ai lavoratori che diventano genitori un contributo economico per incentivare la natalità nel nostro territorio. Un ulteriore aiuto ai nostri lavoratori potrà arrivare dal nuovo contributo per ‘’L’ACQUISTO DI OCCHIALI DA VISTA per il lavoratore o i suoi familiari. Si è riusciti a confermare tutte le precedenti prestazioni che il nostro Sistema Bilaterale eroga, rinnovandole, aumentando gli importi e dando una più ampia copertura a tutti i lavoratori e alle loro famiglie. Con l’applicazione di questi accordi daremo un significativo impulso a sostegno delle imprese regolari al contrasto della irregolarità al Dumping ed alla tutela dei lavoratori edili della nostra provincia, Infatti per la qualificazione del settore e la tutela delle imprese sane e regolari la Cassa Edile concederà uno sgravio contributivo. Per ultimo ma non per importanza sono stati stanziati ulteriori fondi per rafforzare la figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza, figura molto importante in cantiere per prevenire infortuni sul lavoro e le morti bianche che negli ultimi tempi, purtroppo, stanno aumentando”.