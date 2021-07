Sacco confermato alla guida di Confesercenti del Biellese

Si è svolta lunedì 12 luglio, nell’accogliente cornice di Palazzo Boglietti a Biella, l’assemblea elettiva di Confesercenti del Biellese. In tale occasione sono stati rinnovati gli organismi dirigenti dell’associazione. A

lla carica di presidente è stato confermato all’unanimità Angelo Sacco, già presidente negli ultimi otto anni. La nuova presidenza, rappresentativa del territorio biellese e delle diverse categorie del mondo del commercio, è inoltre composta, oltre che dal direttore Lorella Bianchetto Buccia e dal coordinatore Davide Ferla, da Rita Barbera (Chiosco Ristoro La Valligiana di Rozazza); Laura Boglietti (Ristorante Palazzo Boglietti Biella); Stefano Destro (Self service Bye Bye Biella); Davide Enoch (Stazione di servizio Esso di Via Ivrea Biella); Vittorio Giordano (Pizzeria Giordano Biella); Paolo Guglielminotti (Gomme Ronco di Ronco Biellese); Hanne Langhave (Ristorante Belgiardino Curino); Francesco Lanza (Tabaccheria Lanza Cossato); Marco Lanza (Cremeria del Piazzo Biella); Andrea Longhi (Ottica Longhi Biella); Enrica Martinello (B&B Il Cortile Biella); Laura Mazzia (L’Armadio delle Meraviglie Biella); Marta Mossotti (Case e appartamenti vacanze “Ruers” Piedicavallo); Cristian Nasso (Agente immobiliare Biella); Michele Orsalla (L’Alchimista Cafè Biella); Carlo Pettinaroli (Pettinaroli Shoes Lessona); Maurizio Re Gilardi (Buratti Uno Biella); Fernardo Sola (B&B Casetta delle Rose Biella); EdoardoVerrengia (Ristorante Malvarosa Lessona) e Fabio Zonco (Ottica Zonco Cossato).

Durante la serata, hanno portato il saluto delle rispettive amministrazioni comunali gli assessori al commercio delle città di Biella e Cossato, Barbara Greggio e Sonia Borin, e sono state illustrate le attività svolte da Confesercenti del Biellese da parte della direttrice Lorella Bianchetto Buccia. Sono stati inoltre presentati i progetti e i risultati dei nuovi gruppi costituiti nell’ultimo quadriennio, ovvero Fiepet (Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Turismo) e Aigo Associazione italiana Gestori Ospitalità - Bed & Breakfast) da parte dei presidenti Michele Orsalla e Fernando Sola.

Il presidente Angelo Sacco, nel suo intervento conclusivo, ha ringraziato per la fiducia nuovamente accordata e ha indicato i prossimi appuntamenti che vedranno impegnata Confesercenti del Biellese evidenziando: messa in opera dei Distretti Urbani del Commercio di Biella e Cossato, recentemente approvati dalla Regione Piemonte; elaborazione di strategie a breve termine per coadiuvare la ripartenza delle attività commerciali pesantemente colpite dalla pandemia da Covid-19; predisposizione, anche in collaborazione con Agenda digitale, di proposte per migliorare l’uso degli strumenti digitali, e-commerce compreso, da parte degli esercizi commerciali e turistici; apertura di un tavolo di lavoro che in modo unitario possa promuovere lo sviluppo delle attività turistiche creando le indispensabili sinergie tra Enti pubblici e privati.

Il presidente Angelo Sacco ha infine voluto ringraziare il personale di Confesercenti per il costante lavoro di supporto alle imprese svolto durante la pandemia. Lavoro che ha impegnato tutti i giorni, sabati e domeniche comprese, nello studio delle normative emanate da Governo e Regione, fornendo le informazioni per la corretta gestione delle imprese associate.