Musiche latinoamericane al Torchio di Candelo con la Familia Loca

Giovedi 15 luglio alle 21,30, all'interno della rassegna "Jazz Open Air" , è attesa al Torchio di Candelo la band cubana " La Familia Loca". Originari di "la Habana" e tutti diplomati al famoso conservatorio della città, sono Eduardo Cespedes alla chitarra, basso e alla voce; Virginia Quesada al pianoforte e voce, Aismar Jr. Simon's alle percussioni e Gendrikson Mena alla tromba.

“La "Familia" è una vera e propria istituzione per il movimento latinoamericano in Italia, hanno inciso brani di grandissimo successo e sono stati "remixati" da i più importanti Dj internazionali. Musicisti di grandi doti tecniche e "sommersi" dal vero cuore cubano fatto di virtuosismi e voci suadenti. Presenteranno al Torchio il loro repertorio tradizionale e alcuni loro grandi successi in un concerto da gustare e da ballare – spiegano gli organizzatori - E' veramente un onore averli per la rassegna proprio per il grande successo che hanno nel circuito della musica latina e soprattutto per il grande livello artistico. Per prenotare si può chiamare direttamente il Torchio al numero 015 249 9028. Grande attesa per il 22 luglio quando salirà sul palco del Torchio lo strepitoso duo "Lovesick" di Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi. La rassegna è finanziata con il contributo della Fondazione CR Biella e della Fondazione CRT”.