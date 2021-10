Il Canavese piange Nina Ravetti, la nonnina più longeva del Piemonte: aveva 109 anni

Avrà 109 anni per sempre. E per sempre rimarrà nei cuori di tutte le persone che ha incontrato nella sua lunga vita. Si sono svolti questa mattina, martedì 13 luglio, i funerali di Antonia Ravetti, per tutti Nina, mancata lo scorso 11 luglio, a Ivrea. A quanto dice il portale "Supercentenari d'Italia" era la nonnina più longeva del Piemonte, la ventinovesima donna più anziana d'Italia.

Nata il 5 febbraio del 1912 a Rocca d'Arazzo in provincia di Asti, si era trasferita in Canavese cinquant'anni fa per seguire il figlio, dipendente all'Olivetti. Nina è ricordata come una donna sempre gentile: aveva "frasi dolci e piene d'amore" per chiunque incontrasse. "Ricorderò con tenerezza le partite a carte fatte con te, già ultracentenaria, ma ancora lucida e presente a se stessa: eravamo al bar Centro di Vico con l'amico Giuseppe e altre persone che ammiravano quella tua "longeva sinderesi", quella vitalità stupefacente, sempre condita da un sorriso e da tanto amore per il prossimo e per la vita. Una vita che ha attraversato, vissuto e superato tante fasi importanti della nostra storia, una vita che ti ha vista alacre lavoratrice, sposa, madre e amica", la ricorda Andrea Tiloca su Facebook.