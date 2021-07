Giovane sale sul tettuccio dell'auto di Polizia durante la festa per l'Italia: folle gesto a Biella

Sta popolando sui social e sul web il video di un giovane biellese che ha saltato e corso sul tettuccio di un'auto della Polizia. Il video è stato girato alla rotonda di via Lamarmora, a Biella, nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra agli Europei di calcio.

Una volta sceso a terra il 20enne è stato bloccato dagli agenti di Polizia, impegnati in quel preciso istante a soccorrere una donna priva di conoscenza dopo che era caduta e aveva picchiato la testa (leggi qui). Il ragazzo è stato portato negli uffici della Questura e verrà molto probabilmente denunciato per vilipendio. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine.