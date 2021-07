Biella, 3 auto si scontrano al semaforo di viale Macallè

Sarà da chiarire la dinamica del triplo incidente avvenuto poco prima delle 14 di oggi, 13 luglio, al semaforo di viale Macallè, a pochi passi dalla piscina Rivetti di Biella. Coinvolte nel sinistro tre autovetture notevolmente danneggiate e portate via dal carro attrezzi giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118.

Quest'ultimi hanno trasportato una persona in ospedale per accertamenti. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito e per il controllo della viabilità.