Ancora maltempo e pioggia intensa sul Biellese, 13 interventi dei Vigili del Fuoco per piante crollate

Ecco l'intervento in via Cernaia, con code sulla strada

Il Biellese ha dovuto nuovamente affrontare l'ennesima ondata di maltempo di questa pazza estate. Sono stati 13 gli interventi effettuati nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, dai Vigili del Fuoco per piante cadute sulla strada o appoggiate ai pali elettrici.

Simili situazioni si sono verificate in alcuni punti della città di Biella (ad esempio in via Cernaia come riportato in foto) e in diversi paesi della provincia: Borriana, Netro, Pollone, Muzzano, Occhieppo Inferiore e Superiore, Mongrando.

Di conseguenza il traffico ne ha risentito e code si sono formate per consentire le operazioni di rimozione degli alberi (piegati dalle intense precipitazioni) e messa in sicurezza delle aree colpite.