Acli in lutto per la morte dell'ex presidente provinciale Luca Scalone

Una nutrita delegazione biellese ha partecipato la scorsa settimana al funerale di Luca Scalone nella sua Pezzana, ove viveva da alcuni anni dopo essere stato vicepresidente vicario delle Acli Biellesi sino al congresso del 2012. Di ruoli apicali ne aveva ricoperti molti nell’associazione, dall’elezione in Consiglio Nazionale a membro della Segreteria Regionale Piemontese con riferimento ai quali egli scriveva che quando con altri responsabili biellesi andava in giro per l’Italia era un punto di riferimento capace di portare la voce di Biella oltre i confini locali.

Merito suo se il giovane Luigi Bobba – divenuto poi un importante presidente associativo nazionale - aveva potuto operare nel Vercellese con modalità innovative. Ed a Biella, dopo essere stato presidente provinciale rieletto per tre mandati dall'inizio degli anni ’90, aveva continuato a condurre le Acli come vice nel primo decennio del 2000. Una conduzione caratterizzata dall’entusiasmo e dall’immaginazione che aveva portato nel 2005 all’apertura della nuova Sede Acli Biellese in via Galilei - ove è ora - più ampia ed accogliente della precedente di via Marconi e successivamente all’acquisizione dei locali al primo piano per lasciare tutto il piano terra a disposizione delle operatrici dei servizi alle famiglie, servizi che si stavano espandendo.

“Un ulteriore motivo di riconoscenza verso Scalone è stata la sua disponibilità ad inserire nuovi volontari nel gruppo dirigente per ringiovanirlo ed ampliarlo, disponibilità che si è concretizzata nel congresso del 2012 con l’elezione di Gilberto Rollino alla Presidenza delle Acli locali – spiegano dall'Acli Biella - Nel corso del funerale è stata letta la riflessione dell’attuale Presidente Vincenzo Buttafuoco che a nome delle Acli Biellesi ha espresso le più sincere condoglianze alla famiglia di Luca Scalone e si è unito nella preghiera con tutti coloro che l'hanno conosciuto e condiviso con lui un pezzo della loro esperienza terrena”.