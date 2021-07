A Lessona è “andato avanti” l'Alpino Roberto Carion

Lutto a Lessona per la morte di Roberto Carion, mancato oggi pomeriggio all'età di 78 anni. Alpino, era una persona molto attiva all'interno del gruppo delle penne nere del paese come conferma il capogruppo Guerrino Cavasin: “Persona disponibile, era sempre presente ad eventi e manifestazioni e non ha mai fatto mancare il suo apporto. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia”.

Domani, alle 20.30, avrà luogo il rosario nella chiesa di San Lorenzo; sempre qui si svolgeranno i funerali alle 10 di giovedì 15 luglio.