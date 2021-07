Qi Gong a Bielmonte, nuovo appuntamento con Oasi Zegna e Fondo Edo Tempia

Sono aperte le iscrizioni alla terza lezione di Qi Gong a Bielmonte, proposte da Fondo Edo Tempia e Oasi Zegna e guidate dall’istruttrice specializzata Natalina Bassetto. La data è quella di sabato 24 luglio e il corso si terrà come di consueto in mezzo alla natura del Bosco del Sorriso, circondati dallo scenario naturale delle montagne. Per prenotarsi basta contattare la segreteria del Fondo Edo Tempia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17, e raggiungibile anche al telefono allo 015.351830.

Il Qi Gong è un caposaldo della medicina tradizionale cinese. Il filo conduttore del corso di quest’anno sono gli animali dei palazzi segreti. Le lezioni porteranno gli iscritti a soffermarsi sul rapporto tra costellazioni, rappresentate da animali, stagioni, elementi naturali ed organi. In Cina ogni stagione ha una caratteristica peculiare: un colore, un sapore, una vibrazione, un suono, un odore, un elemento naturale. L'uomo segue l'alternarsi delle stagioni ed è la combinazione delle energie terrestri e celesti: l'insieme dei movimenti energetici nel cielo e sulla terra lo influenzano sia sul piano fisico che mentale. Per i partecipanti il ritrovo è alle 10 al Bocchetto Sessera.