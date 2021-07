Mottalciata, la caserma dei Carabinieri entro la primavera 2023

Nel mese di giugno il sopralluogo del comandante della Stazione dei Carabinieri di Cossato, in questi giorni la consegna del progetto per la riapertura della caserma di Mottalciata.

Lo conferma a Newsbiella il sindaco Roberto Vanzi: “Aspettiamo il progetto per iniziare i lavori di cui copriremo il 100% dei costi. Il primo lotto di lavori riguarderà l'edificio, il secondo il giardino, il garage ed il resto della struttura. L'obiettivo è riaprire la caserma tra l'autunno 2022 e la primavera del 2023”.

Il Comune aspetta il progetto anche di un parcheggio che intende realizzare in zona Monpolino, per il quale investirà 20 mila euro. 85mila euro sono invece già stati stanziati, con variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale del 24 giugno, per lavori di asfaltatura nelle vie Martiri della Libertà e Marconi.

Il consiglio del 24 giugno ha anche validato il piano economico finanziario della tariffa rifiuti. “Per quest'anno – spiega Vanzi - ci sarà un aumento del 1,6% dovuto ai costi fissi di trasporto all'inceneritore, tenuto conto che, in tre anni, il costo di smaltimento è passato a da 108 a 124 euro per tonnellata di rifiuti. Un piccolo aumento causato probabilmente anche dalla pandemia, durante la quale a Mottalciata si sono prodotti più rifiuti”.