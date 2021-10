A Candelo nuovi testi e orari ampliati alla biblioteca dopo stop Covid. Gelone: “Altro passo per normalità”

Grosse novità dalla biblioteca di Candelo. A illustrarle il sindaco Paolo Gelone con un post sulla propria pagina Facebook: “La cultura ci aiuta a sentirci liberi, a viaggiare con la fantasia, a liberarci dallo stress. Ecco perché la Biblioteca ha un valore anche sociale così forte per i cittadini di tutte le età. A Candelo noi lo sappiamo bene e lavoriamo per renderlo possibile: da questa settimana abbiamo ampliato gli orari e festeggiamo un'estate di letture anche insieme ai volontari, rientrati dopo la pausa forzata causata dall'emergenza (grazie a tutti voi di cuore e bentornati!).E troverete tanti nuovi libri, sia per adulti che per bambini. A breve verrà anche rinnovato il Consiglio di Biblioteca: sabato 17 luglio l'assemblea degli utenti, un altro passo verso la normalità e per tornare a crescere insieme”.