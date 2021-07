Lavori in corso a Caprile tra opere di regimazione e messa in sicurezza

Lavori in corso a Caprile: come prima cosa, sono state ultimate le opere di regimazione delle acque fognarie in località Rolà e nei prossimi giorni avverrà il consolidamento della frana di inizio ottobre scorso tramite fondi derivanti da interventi di somma urgenza.

Verranno effettuati nel giro di poco tempo anche interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale inerentemente al tratto stradale che porta alla frazione di Noveis.