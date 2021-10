Occhieppo Inferiore: 51.000 euro di ristori per abbattere la TARI

Nell’ottica di dare un aiuto concreto alle attività commerciali maggiormente colpite dalla pandemia di Covid-19, si è deciso per un abbattimento del 100% della parte variabile della tariffa rifiuti per le imprese inclusi nelle categorie 116 ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria; 117 bar, caffè pasticcerie; 120 ortofrutta, pescherie, fiori e piante; 119 plurilicenze alimentari e/o miste, 112 solo per parrucchieri ed estetisti, 110 negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli, 102 solo per impianti sportivi.

Il 50% è previsto per le categorie 104 esposizioni, autosaloni, 111 edicola, tabacchi, plurilicenze, escluse le farmacie, 112 attività artigianali (fabbro, elettricista, falegname…), 113 carrozzerie, autofficine, elettrauto.

Il 40% verrà decurtato alla categorie 108 uffici, agenzie e studi professionali (esclusi uffici postali, pubblici, immobiliari e medici).

Per le categorie 114 attività industriali con capannoni di produzione e 115 attività artigianali di produzione beni specifici la percentuale è pari al 30%, come per la categoria 112 magazzini e depositi collegati alle attività citate.

A musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto verrà decurtato il 20%.

Nella prossima Giunta comunale verranno decise le percentuali dedicate ai residenti agevolando le utenze domestiche assegnatarie dei buoni spesa alimentari erogati dal Comune e quelle aventi diritto al bonus sociale per disagio economico (Isee inferiore a 8.265,00 euro o 20.000 euro se con almeno 4 figlio a carico, utenze appartenenti a nucleo familiare titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza.

Importante decisione rivolta ai proprietari immobiliari; avendo ricevuto molte richieste in passato, la Sindaca Monica Mosca ha deciso di apportare delle modifiche al regolamento, esonerandoli dal pagamento della TARI anche se la casa non abitata è ammobiliata.