A Sala Biellese slittano le scadenze TARI, pronti 47mila euro per sostituire 112 punti luci

All’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale di Sala Biellese, è stato esaminato e approvato il rendiconto dove si è preso atto di un avanzo di amministrazione di 76mila euro, disponendo una variazione di bilancio per sbloccarne 47mila già destinati alla sostituzione di 112 punti luci delle strada comunali, seguendo il progetto di Enerbit. I lavori potranno quindi partire in autunno come già programmato.

Approvato il piano finanziario TARI che prevede lo slittamento delle scadenze in programma solitamente il 30 luglio e 30 settembre: la prima sarà il 30 settembre e la seconda il prossimo 30 novembre. È arrivato inoltre un finanziamento di circa 1420 euro che il Comune metterà a disposizione dei centri estivi attivi sul territorio.

Questa cifra infatti verrà distribuita fra le due esperienze in atto: la prima all’asilo infantile Ottaviano Rivetti per i bambini più piccoli e la seconda presso il campeggio “Future is Nature” per i più grandi. Al termine dell’esercizio entrambi porteranno il conto dei costi e la cifra servirà a calmierare le tariffe da applicare ai cittadini.