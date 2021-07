L'Italia campione d'Europa, a Biella caroselli in auto e festa in piazza FOTO

A Biella caroselli in auto e festa in piazza

Il cielo di Londra si è colorato d'azzurro. Dopo 53 anni di attesa, l'Italia si laurea campione d'Europa battendo ai calci di rigore l'Inghilterra. La parata decisiva di Donnarumma ha scatenato la festa in molte piazze italiane, compresa quella di Biella: cori, caroselli in auto, tricolori e gente festante in molte vie della città. I tifosi azzurri si sono portati questa notte alla rotonda di via Lamarmora, luogo simbolo di ogni vittoria sportiva per una festa che si è protratta fino a tarda notte.