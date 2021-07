Grande successo a Bielmonte per il Campionato Italiano di Mountain Bike FOTO

“Perfezione” è questo il termine che Giorgio Tura uno degli organizzatori della due giorni svoltasi a Bielmonte dedicata all’edizione 2021 del Campionato Italiano di Mountain Bike usa per definire al meglio uno sport che non è solo tale ma è un inno al turismo outdoor che tocca le migliori zone in cui praticare questa disciplina sempre più seguita. “E’ stata una due giorni in cui tutto è andato per il meglio dalle condizioni meteo a quelle delle gare in cui si sono distinti come da pronostico i campioni che si aspettavano tra cui la bravissima Lechner. Un percorso duro ma piacevole che ha appassionato tutti gli atleti che vi hanno preso parte e che è entrato a far parte di un circuito nazionale. Doveroso – prosegue Tura – ringraziare tutti i volontari che di prima mattina hanno preparato il percorso nonostante il forte vento avesse reso necessario intervenire per mettere a posto segnaletica e percorso”.

Il tragitto a Bielmonte è un vero e proprio classico degli amanti del settore e si presta a queste performance, potrebbe diventare una sorta di anello dedicato in un turismo che punta sempre di più basta vedere i dati piemontesi in questo particolare sport che conta sempre più amanti anche tra coloro che vengono dall’estero. Intanto c’è un annuncio confermato come tiene a ricordare Giorgio Tura: “ Il 5/6 giugno del prossimo anno si terranno i campionati italiani di categoria per i giovani dai 13/16 anni sempre a Bielmonte, una vetrina interessante per conoscere i giovani bikers campioni nel futuro”. Per leggere i risultati clicca qui.