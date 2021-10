Conto alla rovescia per Corri con le Mondine

Correre nel suggestivo borgo di Nebbione, un tempo luogo di lavoro delle mondine vercellesi. Sabato sera al via a Carisio la seconda marcia e corsa non competitiva "Corri con le Mondine" organizzata dall'Atletica Santhià in collaborazione con il Comune di Carisio e con la Famija Carisin'a.

Una camminata e corsa aperta a tutti, grandi e piccini: il ritrovo è alle 18 in piazza Falcone (davanti al Comune) con partenza alle 19,30 per gli adulti e alle 19,15 per i bambini). La particolarità dell'evento sportivo sarà proprio il percorso: la partenza è prevista in via Bersini e poi il gruppo di podisti e camminatori si recherà nel suggestivo borgo di Nebbione, luogo dove lavoravano le mondine di un tempo.

“Si tratta di un percorso pianeggiante- spiegano gli organizzatori – e in gran parte ombreggiato. Poi il giro continuerà verso i campi per poi rientrare nella strada per Nebbione, area fresca e di grande impatto visivo”. Oltre alla non competitiva e alla camminata di 6 km vi sarà anche un mini giro di 600 metri e 300 metri per ragazzi fino a 12 anni e in questo caso è prevista una medaglia per tutti i bambini arrivati al traguardo.

Iscrizioni in loco al costo di 5 euro (con pacco ristoro consegnato al traguardo) e gratis per il mino giro dei bambini. Per le regole anti Covid i partecipanti dai 6 anni in su dovranno utilizzare la mascherina in zona partenza e arrivo. Inoltre si dovrà compilare e portare con sè la certificazione anti- covid scaricabile su http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307

REGOLAMENTO COMPLETO: http://piemonte.fidal.it/calendario/Carisio-(VC)-2a-Corri-con-le-Mondine-Km--6/REG26014

Per info: 349-4345577.