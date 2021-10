Biella, è qui la festa? Italia campione d’Europa: le emozioni della serata azzurra FOTO

Stringiamoci forte e vogliamoci tanto bene, era questa la chiusa dell’Italia campione del Mondo a Berlino immortalata dal duo Caressa e Bergami nella notte di Berlino in un cielo tinto d’azzurro.

Ora dopo la capitale tedesca anche quella inglese capitola sotto i colpi di un Italia pallonara, sempre in grado di pescare risorse incredibili e inaspettate. E’ lo stellone italico, quello che fa sobbalzare persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insolitamente arzillo sulle tribune di Wembley.

Piazza Duomo a Biella presenta un colpo d’occhio notevole: la Piazza è piena, e uno stendardo della Madonna d’Oropa campeggia dalla canonica, più beneaugurante di così verrebbe da dire. Inno rigorosamente cantato da tutti e poi tutti a seguire col fiato sospeso il match. Purtroppo però Shaw gela il tifo italico, le bandiere vengono riposte ai lati e il tifo smoccola frasi poco riguardose nei confronti degli attaccanti dell’Italia. All’intervallo c’è un po’ di rassegnazione, il gioco degli azzurri non accende l’autostima.

Ma la ripresa è densa di emozioni, la squadra spinge e il tifo si accende: Chiellini, Chiesa e Jorginho i più osannati, fino alla rete di Bonucci che fa esplodere la piazza. I tantissimi ragazzi si abbracciano, cantano cori ed esultano per le giocate più improbabili. L’epilogo è col fiato sospeso, l’extra time e poi la lotteria dei rigori. Anche quando l’Italia è sotto l’ottimismo regna sovrano ed esplode in un urlo liberatorio nell’ultima parata di Donnarumma che consegna dopo 53 anni il titolo continentale all’Italia.

Fumogeni che si accendono, steward che fanno fatica a contenere l’entusiasmo e bandiere che sventolano al vento. E poi i caroselli di auto che intasano come non mai via Lamarmora e via Torino e tutte le vie della città. Per una sera tutto è concesso in fin dei conti siamo campioni o no !!!