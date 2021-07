Accademia Soccer Biella, definito l'organigramma

Presidente Matteo Cabrio, Vice Presidente Dario Amoruso, Direttore Sportivo Giuseppe Abbate, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Silvino Bercellino, Segretario Fabrizio Magri, Organizzatore Eventi Mario Definis, Cassiere Gaspare Carmona, Consiglieri Andrea Matrolorito e Stefania Rigano.

Questo è l'organigramma della Accademia Soccer Biella, il nuovo grande polo calcistico del Basso Biellese, che, sabato 10 luglio, si è presentata nella conferenza stampa presso la sala consigliare del Comune di Verrone.

Il Presidente Matteo Cabrio ha sottolineato l'importanza di aver creato un grande polo nel basso biellese unendo le forze con le amministrazioni comunali di Verrone, Cerrione , Salussola, Massazza e Benna, andando a utilizzare i loro campi sportivi e strutture presenti in questi a seconda delle varie esigenze.

Si è invece chiuso Il progetto di coinvolgere nell'accademia anche l'Asd Cavaglià. “Questo progetto – dichiara Matteo Cabrio - era iniziato con cinque società di calcio, e circa dieci giorni fa la decisione di Luigi Mantovan e di Roberto Canova, ex Soccer Biella, di lasciare per andare a far parte dell'Asd Cavaglià. Vi sono state alcune riunioni volte a far entrare concretamente nel progetto anche la Asd Cavaglià, ma a causa delle nette divergenze societarie, si era deciso già nei primi di maggio 2021 si è deciso di mantenere tutto com'era con due societá distinte e separate. Il nostro progetto è andato avanti vista la solidità del gruppo e dando formale vita alla A.S.D. Accademia Soccer Biella con la matricola della ex Usd Cittá di Sandigliano che ha da sempre creduto nel progetto ed essendo quella con minore storicità”.

Quest'anno Accademia Soccer Biella cercherà di di rafforzare le annate già presenti, creandone e altre, soprattutto partire dal basso per poter formare tutte le varie annate. “Grazie all'ingresso di diversi sponsor importanti per la società Ceversama e Accademia Soccer Biella, - continua il presidente - la quota di iscrizione annuale della scuola calcio, che era stara già determinata in 220 euro, è stata completamente abbattuta: il costo di iscrizione per tutti coloro che si tessereranno con noi per questa stagione 2021/2022 sarà completamente GRATUITO! Per poter aiutare e sostenere le famiglie in un periodo cosi delicato dovuto al post covid 19”.

Alla Accademia Soccer Biella saranno legate la sua Juniores e quella del Ceversama. E le rispettive prime squadre, dove si mira ad avere una squadra che militi tra Promozione ed Eccellenza, e l'altra tra Seconda e Prima Categoria. “Crescendo i giovani in accademia - precisa Cabrio – si abbattono notevolmente i costi di gestione di una società di calcio. Partiamo con gli allenatori già presenti in accademia: al posto di chi ci ha salutato, sono stati già individuati e prenderanno per mano i nostri piccolotti. Per questa stagione, si cercherà di portare i nostri giovani fuori regione, covid permettendo, in luoghi che renderemo noti non appena sarà ben definita la stagione”.

Da venerdì 16 luglio 2021 partiranno gli open day con le varie annate presso il Campo Sportivo di Verrone, in strada della Barazza. “ Vi resta soltanto una cosa da fare – conclude il presidente - Venire da noi a divertirti e a provare questa nuova esperienza!”