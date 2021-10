Diamant Lux, la gamma di ventilatori per l’estate scontata del 10% FOTO e VIDEO

Diamant Lux, la gamma di ventilatori per l’estate scontata del 10%

Da Diamant Lux il mese di luglio inizia con gli sconti: per combattere il caldo e l’afa dell’estate, ha presentato infatti i nuovi modelli di ventilatori da soffitto a cui verrà applicato uno sconto diretto del 10%.

Si tratta di prodotti robusti, di design e silenziosissimi, perciò ideali anche per essere utilizzati durante la notte nelle camere da letto; tutti i ventilatori sono dotati di un tasto per il cambio di rotazione, tre diverse velocità ed un gruppo luce già integrato, che può essere eventualmente rimosso. Infine, possono essere comandati a distanza grazie ad un telecomandino (acquistabile separatamente) e sono tutti dotati di due anni di garanzia.

Per completare i servizi offerti da Diamant Lux e soddisfare le diverse esigenze di ogni cliente, Federica ha realizzato una collaborazione con l’azienda EcoTeam anche per l’installazione di condizionatori all’interno dell’abitazione. Oltre allo sconto del 10% su tutta la gamma di ventilatori, è sempre attivo il buono sconto di € 10 su una spesa minima di € 100.

Federica resta a disposizione per qualsiasi informazione, esigenza o progettazione personalizzata; la consulenza è sempre gratuita. Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19, a Gaglianico, in via Cavour 74.

Per informazioni: Tel. 015 543234 - (WhatsApp) 339 2122766.

