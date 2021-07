Biella, dopo 16 anni il nuovo contratto integrativo dell'Industria Edile

Una giornata speciale per il comparto edile della provincia di Biella. Questa mattina, alle 10.30, presso la sala del Collegio Costruttori di Ance Biella, è stato presentato con soddisfazione il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’Industria Edile, alla presenza del Presidente Ance Francesco Panuccio e della controparte sindacale rappresentata da Feneal/UIL Piemonte, Filca/CISL Piemonte Orientale e Fillea/CGIL Biella.

L’accordo è il risultato della comune volontà di rimuovere ogni possibile ostacolo per far ripartire le attività del settore, sostenere le imprese regolari ed assistere i lavoratori edili e le loro famiglie. «Questo accordo premia il lavoro di mesi caratterizzati da incontri e trattative. Nella controparte sindacale abbiamo trovato interlocutori che condividevano la necessità di trovare una serie di misure in grado di bilanciare le comprensibili aspettative dei lavoratori con quelle delle imprese, sempre più in difficoltà, per poter affrontare insieme il futuro del settore» dichiara il presidente Ance Biella Francesco Panuccio.

"Un'attesa durata 16 anni - ha commentato Panuccio - all'interno della quale abbiamo vissuto una profonda crisi che ha visto una diminuzione drastica degli addetti, toccando quota 800 dai 1.800 oriuginari, per assestarsi ad oggi sui 1.200 addetti e con una prospettiva più ottimistica sul settore.La mia parola d'ordine è assunzioni con denuncia ore regolari, solo cosi riusciremo ad applicare questo contratto che privilegia maestranze e aziende".

«L’applicazione di questi accordi, in particolare uno sgravio sui contributi dovuti alla Cassa Edile da parte delle imprese sane e regolari, si tradurrà in un sostegno ad esse e soprattuto darà un più forte impulso al contrasto delle irregolarità nel settore e al dumping, ovvero la concorrenza sleale da parte di chi opera in zone d’ombra» aggiunge Panuccio.

Il nuovo Contratto Integrativo Territoriale prevede, come punti salienti: un aumento del gettito a favore della Cassa Edile per i costi di gestione, sempre crescenti per poter ottemperare alle numerose normative vigenti; la copertura della carenza malattia di 3 giorni per 2 eventi l’anno, per i lavoratori delle Imprese Edili di Biella direttamente nel cedolino paga del mese in cui è avvenuto l’evento a carico delle imprese; una prestazione a favore dei lavoratori denominata ‘’Assistenza fiscale’’ dove si riconosce un contributo per la dichiarazione dei redditi; la messa a disposizione di un fondo a favore degli operai per elargire ulteriori prestazioni assistenziali. Durante la presentazione è stato messo in evidenza lo sforzo fatto nei confronti delle famiglie, vale a dire una serie di agevolazioni fatte per privilegiare i figli, che vanno dal contributo mense scolastiche, acquisto di pc e tablet, occhiali, centri estivi e altro ancora, il tutto con l'obiettivo di incentivare le famiglie sulla natalità.