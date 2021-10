Pollici in alto per Riva Street Art Festival: “Difficile da organizzare ma si voleva portare sorriso a famiglie” (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

La tre giorni di spettacoli gratuiti dedicati all’arte di strada, fra giocolieri, danzatori e comici, è stata preparata in soli tre mesi grazie al contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il Comune di Biella e dell’aiuto di numerosi volontari.

“Un’edizione difficile da organizzare, soprattutto per lo scenario ancora incerto riguardante gli eventi e per le normative da rispettare in termini di Covid - così la descrive Paolo Robazza, presidente dell’Ente Manifestazioni Biella Riva - ma ci tenevamo ad essere presenti quest’anno per portare e riportare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie”.

Sono stati circa 1000 i posti prenotati per assistere agli spettacoli che, per rispettare le normative, quest’anno erano concentrati in un’unica piazza e ad ingresso limitato. Purtroppo l’ondata di maltempo di giovedì 8 non ha permesso il regolare svolgimento dell’esibizione artistica di Procopio, che si è visto annullato l’evento. Ma il comico è riuscito comunque a dedicare un’ora di spettacolo ai bambini del centro estivo San Cassiano di Riva giovedì pomeriggio.

Venerdì 9 sono stati due gli appuntamenti con un totale di 400 persone presenti ed altre 300 erano al primo spettacolo di sabato 10. Sarebbe dovuto essercene un altro, ma di nuovo per colpa del maltempo si è dovuto annullare lo spettacolo.