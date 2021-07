Insieme a Pollone, venerdì sale sul palco Sandro Gili per uno spettacolo in dialetto piemontese

Si susseguono le serate di Insieme a Pollone nell'accogliente piazza Delleani e, venerdì 16 luglio, alle 21, la Pro Loco propone una serata davvero speciale.

“Verrà a farci visita il grande Sandro Gili, ex chitarrista del mitico gruppo, tutto biellese de" gli UH" che ha fatto sognare tanti di noi negli anni 60 - 70 accompagnandoci con la loro musica di successo – spiegano dalla Pro Loco - Ricordiamo volentieri la loro partecipazione a diversi programmi TV. Sandro, conclusa la parentesi artistica musicale si è cimentato con successo anche nel cabaret. E dopo un’esperienza molto apprezzata con la Vecchia compagnia instabile si è riproposto in una veste inedita , accompagnandosi con la sua chitarra acustica. Nello spettacolo, Sandro Gili, tra un brano e l’altro ci intratterrà con gag di vario genere cercando e...credeteci sulla parola, riuscendo a farci dimenticare il grigiore della vita quotidiana. Una serata dunque, all'insegna del buon umore con 'Le canson d'la piola neuva' repertorio in dialetto piemontese di cui oltre che autore è stato uno dei massimi interpreti il torinese Roberto Balocco. La verve è l'umorismo di Sandro a garanzia di uno spettacolo veramente divertente. Ci saranno alcune sorprese per il pubblico presente”.