Poco dopo le 13 di oggi, 12 luglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone appena fuori dal centro abitato, sulla Provinciale 594 in direzione Gattinara.

La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro mentre l'occupante non ha riportato ferite tanto da rifiutare il trasporto in ospedale. Sul posto 118 e Carabinieri di Buronzo per gli accertamenti del caso.