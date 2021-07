Casapinta in festa per i 35 anni del suo parroco

Giornata di festa a Casapinta per la tradizionale festa patronale, in programma domenica 18 luglio. Il programma prevede la Santa Messa in onore della Madonna del Carmine con la festa degli anniversari di matrimonio. Dopo la cerimonia solenne, seguirà rinfresco offerto dagli Alpini di Casapinta, insieme ai festeggiamenti dei 35 anni di ordinazione sacerdotale del parroco Renzo Noris.