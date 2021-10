La carica dei 350, fiume di vespe a Biella e nella Valle Elvo per i 70 anni del Vespa Club FOTO

Un fiume di vespe ha colorato le vie di Biella, in occasione del 70° raduno organizzato dal Vespa Club Biella, andato in scena nella giornata di domenica 11 luglio.

350 vespiti provenienti da tutto il Piemonte e da alcune zone d'Italia (Aosta, Saint-Vicent, Genova, Pordenone, Marsala e Pizzo Calabro) si sono ritrovati nelle piazze Martiri della Libertà e Colonnetti per dar vita al giro turistico nel Biellese occidentale.

Mongrando, Donato, Netro, Graglia, Sordevolo: sono solo alcune delle tappe raggiunte dai piloti delle due ruote con meta finale la piazza San Rocco di Pollone. “È stata una giornata speciale anche per il compleanno del nostro presidente Erika Ferro – confida emozionato il vice Piermario Garbino – Siamo molto soddisfatti per la riuscita dell'evento. È bello ritrovarsi e far nuovamente festa dopo un anno e mezzo di stop seguendo le normative vigenti”.

Ma gli eventi in programma non terminano certamente qui. “Il terzo sabato del prossime mese di settembre avrà luogo – annuncia Garbino - la benedizione dello stendardo del 1951 rinnovato, in piazza Duomo, a Biella”.