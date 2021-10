A Roppolo buoni alimentari per le famiglie colpite dall'emergenza Covid

Sono in arrivo buoni alimentari per le famiglie residenti a Roppolo, di qualunque numero di componenti, in cui la situazione lavorativa ed economica di uno o più componenti, è stata incisa negativamente dall’emergenza sanitaria.

Ad annunciarlo il sindaco Renato Corona: “I buoni spesa sono riservati alle famiglie che hanno un ISEE in corso di validità (senza omissioni e/o difformità) - ordinario o corrente - non superiore a 20mila euro. I cittadini potranno presentare domanda, compilando l’apposita modulistica predisposta dal Comune, consegnandola direttamente presso l’ufficio anagrafe, accompagnata dai seguenti documenti: fotocopia di un documento di identità di chi presenta la domanda; per i cittadini extracomunitari, fotocopia del titolo di soggiorno valido oppure ricevuta della richiesta di rinnovo. L’Ufficio Servizi Sociali attiverà controlli sulle dichiarazioni presentate. I buoni spesa saranno erogati agli aventi diritto fino all’esaurimento delle somme disponibili”.