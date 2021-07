Alluvione ottobre 2020, ecco i contributi della Regione per i comuni biellesi

Con l'ordinanza commissariale relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile riferiti all'alluvione che ha colpito Biellese e Piemonte nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, lo scorso 2 luglio il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha disposto contributi a favore di tutti i comuni danneggiati dall'alluvione.

“Ritengo che il governo abbia dimostrato efficienza girando un’ulteriore tranches di rimborsi dei danni subiti a seguito dell’alluvione del 2 e del 3 ottobre scorsi. - commenta il consigliere regionale biellese Michele Mosca - La Regione Piemonte è tra le prime ad aver completato questo step a seguito delle richieste danni inviate a Roma. Per questo oggi siamo in grado di dare un’ulteriore boccata d’ossigeno sia agli enti locali presenti sul territorio che hanno provveduto ad eseguire i lavori, sia alle imprese che hanno lavorato e hanno quindi il diritto di essere pagate in tempo reale”.

Ecco il dettaglio dei contributi ricevuti dai comuni biellesi Biellesi. Per quanto riguarda la Valle Cervo, una delle zona più danneggiate, Campiglia Cervo ottiene 6 contributi: 128.344 euro la sistemazione idraulica in località Bottinila; 256.688 per sistemazione idraulica e ripristino difese spondali del torrente Cervo nelle località Balma e Fucina; 244mila per costruzione difese spondali in sponda sinistra del rio Bele a protezione della frazione Oretto; 254.121 per realizzazione savanella e movimentazione materiale lapideo tratto del Cervo a valle dell'abitato; 61mila per ripristino attraversamento rio Rivazza lungo la viabilità comunale Asmara-Balma in località Piana; 103mila per opere di difesa spondale sul rio Bele e messa in sicurezza pendio sottostante alla provinciale in località Oretto Inferiore. Cinque contributi per Rosazza: 119.360 euro la sistemazione idraulica del Cervo in località "Case Vittone"; 250.271 per la sistemazione idraulica del Cervo in località Fornello; 36.600 per ripristino viabilità per la frazioni Desate e Beccara; 331.608 per ricostruzione muro di sostegno in via Roma, località Tettoia. 170mila per opere di difesa spondale sul Cervo.

Rimanendo in Valle Cervo, a Sagliano Micca vanno 1.368 euro per rimozione materiale franato su via Grosso e via Bernardino Ferrari in località Usciso, e 11mila per ripristino viabilità via Bernardino Ferrari in direzione frazione Falletti. A Piedicavallo 200mila per sistemazione idraulica del Cervo a monte della confluenza con il torrente Mologna, e 450mila per interventi sul Mologna a protezione dell'abitato. 121 mila di contributi ad Andorno Micca per ripristino e adeguamento difese spondali lungo il Cervo in località Lorazzo Inferiore.

Nelle valli di Mosso, Strona e Sessera, 11mila euro ad Ailoche per rimozione materiale di frana e messa in sicurezza provvisoria versanti nelle frazioni Lora, Gabbio, Giunchio e nelle località Gattina e Campaccio. A Caprile 15.399 euro per interventi di somma urgenza nelle frazioni Centro, Chiesa, Piolio e Noveis. A Coggiola 11mila per rimozione materiale e ripristino viabilità su diverse strade comunali. A Crevacuore 100.387 euro per rimozione materiale e messa in sicurezza in frazione Azoglio, e nelle località San Rocco, Vignole San Defendente. A Curino 15 mila per rimozione materiale franato nelle frazioni Bosi, Colmo Ozera, San Bonomio, Livera, Bugellio. A Mezzana Mortgliengo 20 mila per rimozione materiale franato lungo in Via Elvio Tempia. A Portula 37.834 euro per per ripristino versante al di sotto la strada comunale Zegna, e 2.508 per la messa in sicurezza della strada Comunale Zegna. A Pray 160mila per ricostruzione scogliera posta al piede dell'argine a difesa dell'abitato e per incarico a tecnico abilitato. A Sostegno 3.294 euro per taglio alberi in località cimitero comunale. A Strona 10mila per messa in sicurezza e rimozione materiale franato sulle strade comunali. A Valle San Nicolao 40 mila per ripristino tratto difesa spondale in sponda destra sul torrente Strona in frazione Molino Filippo. A Veglio 252mila per interventi di somma urgenza sul territorio comunale in regione Montuccia, e nelle frazioni Le Piane, Valle, e Borgo.

Infine 5 contributi a Valdilana. 30mila per messa in sicurezza e ripristino del regolare deflusso acque del rio Campore e del relativo scolmatore in regione Campore. 15mila per messa in sicurezza e ripristino deflusso delle acque dei rii Canale e Serventa in frazione Ponzone. 61.976 euro per ripristino viabilità per le borgate Boschi e Garaccio. 25mila per rimozione materiale e messa in sicurezza del tratto di strada Ronco-Vico. 27.747 per per la sicurezza di strade comunali.

In Valle Elvo 1.406 euro a Donato per rimozione detriti da strada comunale per località Ruscello. 55mila a Camburzano per lavori di protezione spondale lungo il torrente Vobbia. A Mongrando 146mila per ripristino del sedime e della banchina stradale "Via per Netro", e 140mila per la sistemazione idraulica del torrente Elvo in prossimità del "Ponte Gilino-Via per Borriana" e del "Ponte Strada Provinciale 402". A Graglia 4mila per rimozione materiale franato su via per località Vauscer, e 9mila per per consolidamento scarpata fra strade comunali. A Sordevolo 226.500 per ripristino viabilità in via Basilio Bona tra i civici 17 e 19, ripristino viabilità via Trancina e ripristino attraversamento rio Gambilera. A Muzzano 10.067 euro per per ripristino e messa in sicurezza viabilità per la frazione Bagneri. Ad Occhieppo Inferiore 410.460 euro messa in sicurezza del torrente Elvo e salvaguardia ponte, ed area abitata a sud del ponte, con particolare riguardo alla casa di riposo Cerino Zegna.

Nel resto del Biellese, a Gifflenga 20 mila per rimozione materiale inerte e boschivo sull'attraversamento del torrente. A Mottalciata 4.514 euro per la pulizia di danni alluvionali. A Ponderano 36.600 euro per intervento sul torrente Oremo e ripristino difesa spondale in corrispondenza di vecchia discarica rsu. A Salussola 26.094 euro per ripristino e messa in sicurezza corsi d'acqua versanti e viabilità. Infine il Comune i Biella con 151.280 euro per la messa in sicurezza della sponda destra idraulica del torrente Cervo in prossimità della ex discarica rsu di via Candelo.