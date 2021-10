Nuovi posteggi e una graziosa piazzetta a Veglio

Nuovi posteggi e una nuova piazzetta sono sorti a Veglio. A spiegare la nuova iniziativa con un post sui propri canali social: “Molti anni fa in frazione Sella sorgevano alcune case che durante l'alluvione del '68 vennero spazzate via. Negli anni successivi, dopo aver istituito il divieto di costruzione, in quelle aree venne realizzato un campo da bocce che poi col passare degli anni rimase inutilizzato. Per molti anni gli appezzamenti di terreno non vennero mai regolarizzati, il campo di bocce venne smantellato, la zona rimase semi abbandonata e la proprietà delle aree rimase per molti anni in capo ai proprietari delle vecchie case. Oggi, grazie alla donazione da parte dei proprietari, quei terreni sono divenuti di proprietà del Comune. Proprio in questi giorni sono terminati i lavori e da quegli spazi abbandonati sono stati ricavati nuovi posteggi ed una graziosa piazzetta”.