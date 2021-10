Europei, verso la finale Italia-Inghilterra: ecco i pronostici dei biellesi

C’è grande attesa e speranze di vittoria a Biella per la finale degli Europei, che vedrà la Nazionale azzurra impegnata nel tempio del calcio contro l’Inghilterra. A poche ore dal fischio d’inizio, in programma questa sera a Wembley, il quotidiano Newsbiella ha chiesto un parere ai biellesi tra analisi tattiche, pronostici e un pizzico di scaramanzia che non guasta mai di fronte a simili appuntamenti.

Marco Atripaldi, Club Manager Pallacanestro Biella

“Questa Nazionale ha fatto rinnamorare tutti del calcio. Siamo arrivati in finale, giochiamo in casa loro, che non vincono dal 1966. Non sarà facile ma la squadra è unita, compatta e ha saputo soffrire. Per scaramanzia non dico nulla ma ci si può pensare…”.

Max Accorinti, tifoso romanista, giornalista de Il Biellese

“Grande tifo per l’Italia e il nostro Berrettini. Mancini ha svolto un ottimo lavoro e si merita tutto questo. Credo che andremo sotto di un gol ma sapremo rimontare 2-1 nei supplementari”.

Luigi Apicella, tifoso napoletano, titolare de La Lucciola

“Tecnicamente siamo messi bene, siamo cresciuti partita dopo partita e non ci manca nulla. Non dico il risultato finale per scaramanzia ma la spunteremo alla fine”.

Marco Barbierato, tifoso juventino, ex capo di gabinetto del comune di Biella e consigliere comunale

“Non mi sbilancio in queste occasioni ma le premesse della vigilia ci dicono che non sarà semplice. Non sarà facile affrontarli a Wembley ma ce la giochiamo. Migliore in campo? Donnarumma”.

Massimiliano Bracco, tifoso juventino, presidente del Città di Cossato

“Vince l’Italia ai rigori senza ombra di dubbio, abbiamo la difesa più forte del torneo”.

Franco Caucino, tifoso juventino, Cucu di Chiavazza

“Vinceremo tranquillamente, siamo troppo forti: faticheremo ma se nessuno molla possiamo farcela. Me la ricordo l’impresa del 1968, speriamo di fare il bis. C’è un bel gruppo, sono giovani e amici in campo. Se Immobile si sveglia sono dolori per l’Inghilterra”.

Elena Chiorino, assessore della Regione Piemonte

“Tiferò con grande calore Italia: vinciamo”.

Cristian Clarizio, tifoso milanista, presidente Pro Loco Biella Valle Oropa

“Partita molto intensa, credo che l’Italia di Mancini si troverà bene con il gioco dell’Inghilterra. Sarà una sfida simile a quella disputata con il Belgio, speriamo con l’identico finale”.

Paolo Daniele, tifoso juventino, presidente del Vigliano Calcio

"Vinciamo, abbiamo un buon organico guidato da un mister capace di tenere il gruppo unito; inoltre, c'è il giusto mix tra umiltà e consapevolezza delle proprie forze".

Antonio Filoni, tifoso laziale, sindaco di Mongrando

“Dopo i Maneskin, il sogno sarebbe di fare il triplete con Europeo e Wimbledon. Credo che andremo ai rigori ma è l’anno buono per vincere. Speriamo che alzino la coppa i laziali in rosa”.

Cristiano Gatti, simpatizzante juventino, presidente Confartigianato Biella “Non seguo spesso il calcio ma quando gioca la Nazionale c’è sempre grande interesse: è sempre un’emozione vedere gli italiani sostenere i propri beniamini. Speriamo nella vittoria”.

Mario Grandi, presidente AIAC Biella

“Ce la giochiamo alla pari, hanno il vantaggio di giocare in casa ma la difesa dell’Italia farà la differenza. La vera sfida sarà a centrocampo. Sarà vittoria per la nostra Nazionale”.

Mario De Nile, tifoso interista, runner e assessore allo Sport del comune di Gaglianico

“Gara dura ma se l’Italia metterà cuore e passione riusciremo ad aggiudicarci l’Europeo. Un’intera nazione fa il tifo per i suoi beniamini. Finirà con un 2-1 sofferto”.

Gabriele Martinazzo, tifoso juventino, presidente Cordar Biella

“Partita strana come può esserlo ogni finale. Credo che la difesa dell’Italia farà la differenza e penso che Immobile potrà essere la vera sorpresa: è chiamato al riscatto dopo le ultime due partite. Finirà 2-1 senza tempi supplementari”.

Marco Mellano, tifoso cagliaritano, allenatore di calcio

“Mi piacerebbe se vincesse l’Italia ma la sensazione dice Inghilterra per vari fattori. Il pronostico è difficile perché sono due squadre che hanno dimostrato ambedue la vittoria”.

Giacomo Moscarola, tifoso interista, vicesindaco e assessore allo Sport del comune di Biella

“Credo che il tricolore sventolerà su Wembley e a Wimbledon. Immobile e Chiesa segneranno i gol della vittoria”.

Corrado Neggia, tifoso juventino, presidente della Commissione Sport del comune di Biella

“Sarà una partita fisica: giocheremo sulla difensiva e dovremo essere bravi a tenere palla e a far passare il gioco dai piedi di Jorginho. Bonucci e Chiellini dovranno trovare le energie dal fondo del barile per dare il massimo. Sarà 0-0 e un episodio nei supplementari deciderà la finale”.

Giuseppe Rasolo, tifoso milanista, giornalista

“Il cuore dice Italia, la logica Inghilterra: anche per la legge dei grandi numeri, non vincono qualcosa da 55 anni. Sarà una partita tattica con poche segnature. Gli uomini che possono fare la differenza saranno Pessina e Locatelli per noi, Philips e Macguirre per loro. Sara una sofferenza ma saremmo tutti pronti a tifare Italia fino alla fine”.

Paolo Robazza, tifoso juventino, consigliere comunale

“Credo che finirà 2-1 nei tempi regolamentari. Non tentiamo troppo la sorte se andiamo ai rigori. Ci è già andata bene con la Spagna…”.

Benni Possemmato, titolare de La Civetta di Biella

“Seguiremo la partita servendo e lavorando ma l’unico auspicio che faccio è che vinca lo sport”.

Luca Rossetto, presidente e tifoso de La Biellese

“Esprimo una speranza e un sogno: il cielo di Wembley sia colorato d’azzurro. Non faccio pronostici, se lo dicessi temo che l’Inghilterra possa batterci. Ma niente toglie a ciò che di bello abbiamo assistito fin qui”.

Iacopo Squarcina, tifoso milanista e simpatizzante granata, coach Pallacanestro Biella

“L’Inghilterra è chiamata a vincere ma l’Italia può fare lo scherzetto. Sarà una partita diversa rispetto alla Spagna: piena di gol e emozioni. Inghilterra favorita ma ogni finale riserva sempre sorprese…”.

Elena Ubezio, direttore sportivo della Virtus Biella

“A monte il low profile, vinciamo 3-0 come la pallavolo impone. Ce la giocheremo fino alla fine”

Valeria Varnero, tifosa granata, consigliera comunale

“Ci sono tutte le condizioni per far bene: siamo arrivati alla finale in maniera inaspettata. La speranza è che la Nazionale mantenga la serenità in campo come ha fatto nelle precedenti gare. Non credo che il fattore campo influirà le sorti della partita. Per scaramanzia non dico il risultato”.

Stefano Villa, tifoso interista, ufficio stampa Pallacanestro Biella

“Speriamo che si faccia doppietta Wimbledon-Wembley: il cuore dice Italia ma parlando di campo vedo l’Inghilterra favorita. Sono due squadre che si equivalgono, si deciderà tutto ai rigori. Magari con lo stesso finale vissuto con la Spagna”.

Stefano Zavagli, tifoso juventino, ufficio stampa del Comune di Biella “Confido in una grande prestazione di Chiesa, che ha dimostrato di essere un calciatore maturo. Spero che si apra un ciclo in Nazionale e cominciare con la vittoria dell’Europeo sarebbe un buon auspicio per il Mondiale. Non dimentichiamo la valenza sociale: sarebbe un ottimo messaggio di ripartenza e fiducia per il futuro. Sarà 2-1 per l’Italia ai supplementari”.

