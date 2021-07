Calcio, torna alla Chiavazzese il preparatore dei portieri Mario Boggio

La Chiavazzese rende noto di aver trovato l'accordo per il ritorno in blu-cremisi del preparatore dei portieri Mario Boggio. Nella stagione appena terminata, Boggio ha ricoperto tale incarico nel Città di Cossato in Promozione.

Dopo qualche anno al di fuori dei confini del quartiere chiavazzese, Mario Boggio ritorna a fare parte dello staff tecnico della Prima Squadra insieme all'allenatore Glauco Pertel ed al preparatore atletico Giovanni Ivaldi. Con il suo arrivo si completa così lo staff tecnico della prima squadra.

Mario Boggio si presenta così: “Per me tornare alla Chiavazzese é come tornare a casa, siccome é dove ho iniziato ad allenare e infatti, proprio qui, ho trascorso i primi cinque anni della mia carriera da preparatore. Ritrovo una società con le stesse basi e le stesse fondamenta ma con ovviamente obiettivi diversi e ambiziosi. Mi é bastato veramente poco per convincermi a tornare qui: con il DS Acquadro mi sono fin da subito trovato molto bene e con mister Pertel ci siamo già parlati per delineare gli obiettivi della stagione e per il futuro, trovandoci subito in linea con il modo di vedere il gioco del calcio. Io mi baso su tre semplici parole ma che in realtà non sono così scontate: lavoro, impegno e determinazione; le magie le lasciamo fare ai maghi. Sono contentissimo di essere tornato a casa”.