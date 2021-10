Sostegni bis: Pichetto, bene strategia politica industriale Mise per auto

L'impegno del ministero dello Sviluppo economico nel definire una strategia di politica industriale volta ad individuare i provvedimenti necessari per sostenere una delle filiere più importanti del paese, anche alla luce dei investimenti previsti nel Pnrr, va nella direzione giusta. La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato l'emendamento riformulato al Dl sostegni bis sul bonus auto, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2021, prevedendo inoltre incentivi anche per la rottamazione di veicoli inquinanti e l'acquisto di auto nuove ed usate, a bassa emissione di CO2. E' il risultato di una nostra battaglia: favorire la trasformazione tecnologica, fornire risposte concrete anche alle categorie più in difficoltà e rimettere in piedi produzione, commercio e servizi per la ripartenza del nostro Paese.

Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Giliberto Pichetto.