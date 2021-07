Lessona, il sindaco Comoglio lascia dopo 30 anni: “Spazio a giovani e preparati”

“Dopo 30 anni di vita amministrativa è giunto il tempo di passare la mano. Spazio a persone giovani e preparate”. Ha le idee chiare il sindaco di Lessona Chiara Comoglio, che annuncia ufficialmente il passaggio di testimone con il suo vice: Simone Cambiè sarà il nuovo candidato della lista civica Rinnovamento alle prossime elezione. “Una decisione condivisa con l'intero gruppo di maggioranza – confida il primo cittadino - La mia esperienza in Comune giunge alla conclusione”.

Entrata in Municipio nel 1990, Comoglio ha prima ricoperto il ruolo di assessore all'Istruzione e alle Politiche Sociali poi quello di vice con delega al bilancio. “È stato un lungo viaggio, ma sono soddisfatta del cammino percorso, così come degli ultimi 5 anni di mandato – spiega il sindaco - Abbiamo portato a termine quanto ci eravamo prefissati nel programma amministrativo investendo in maniera consistente sul territorio quasi 3 milioni di euro senza aver aumentato le tasse”. Sulla fusione con Crosa, Comoglio non ha dubbi: “Scelta giusta che ha portato benefici a entrambe le realtà”.

Sulla linea della continuità, come anticipato, è stato designato Simone Cambiè come candidato di Lessona per la lista Rinnovamento: 44 anni, da circa un ventennio in Comune prima al Servizio Civile poi come consigliere, assessore e vicesindaco. “Sono orgoglioso e allo stesso tempo consapevole della responsabilità assunta – commenta – Sul programma e la lista dei candidati siamo pronti da mesi e al momento opportuno verrà tutto svelato ai cittadini. Ci saranno volti nuovi e l'età media si abbassa sensibilmente. La composizione della lista è stata attentamente ponderata in tutte le sue componenti. Sono stati coinvolti profili che noi reputiamo validi, indipendentemente dalla loro età”.