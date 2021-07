EVENTI |

The SilverLife. Riabitare i borghi di Biella

Giovedì 15 luglio | 18.00 - 20.00. L'incontro sarà in presenza a Palazzo Gromo Losa (Biella) per i primi 50 ospiti prenotati

The SilverLife. Riabitare i borghi di Biella

Molti comportamenti sociali collettivi stanno conoscendo un improvviso cambiamento e la contrazione della mobilità e dei viaggi ci induce a guardare con più attenzione alla dimensione locale e alle specificità dei nostri territori. La possibilità di vivere “altrove” una parte della propria vita, di vivere per qualche mese il radicamento in luoghi diversi da quelli di residenza, la volontà di mettere al servizio di una causa collettiva il proprio tempo, di trascorrere qualche mese all’anno in un territorio prossimo alla città ma con tempi e stili di vita più rilassati potrebbe trovare un territorio particolarmente adatto nel biellese. Sta emergendo infatti una domanda sempre più forte di proiezione comunitaria e di presa in carico del mondo. Da qui nasce THE SILVER LIFE, un ambizioso progetto per donare nuova vita ai borghi biellesi.

c.s. - cc