Serata sotto le stelle a San Bernardo con i giovani di Valdilana

Il gruppo giovani del comune di Valdilana organizza la Serata sotto le stelle a San Bernardo. La passeggiata è stata programmata per il 16 luglio come primo evento estivo. Gli organizzatori hanno fortemente voluto questo appuntamento “per riprendere la socialità soprattutto tra i giovani. Una serata semplice, giusto per stare insieme”.

Previsti due punti di incontro: alle 19 a Bocchetta Margosio per chi volesse raggiungere a piedi il santuario, salendo verso il monte Rubello e poi scendendo verso San Bernardo oppure ritrovo direttamente a destinazione alle 20.30.È possibile cenare con un pic nic all’aperto con un piatto di pasta, dolce e un bicchiere di vino.

La cena è ad offerta libera e tutto ricavato andrà ai volontari del Santuario, che tutte le domeniche accolgono chi sale al santuario e tengono in ordine i sentieri. Non c’è un limite di partecipanti, ma è comunque richiesta la prenotazione entro domenica 11 luglio ai numeri 392.6371401 e 346.4118387.