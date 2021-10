Gli eventi della stagione al Giardino Botanico di Oropa

Luglio: attività culturali del programma di (E)state a Oropa 2021

(Sabato 17 luglio Visita alla Basilica Superiore - Vedi sito web: https/www.santuariodioropa.it)

Arrivata l’estate, il Giardino inizia il periodo di apertura completo che si protrarrà fino a fine agosto:

tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (orario continuato).

Scuole, Centri Estivi e Gruppi organizzati potranno sempre chiedere informazioni per le visite e prenotare al: tel. 015.2523058

IL GEOSITO DEL MONTE MUCRONE: 4 PASSI A 360°

Domenica 18 un nuovo appuntamento al Geosito del Monte Mucrone: l’attività è ricompresa nelle azioni del progetto “Scienza 100” che vede Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore.

Il programma prevede la visita guidata al Geosito (Stazione sup.re delle Funivie del Mucrone) e un’escursione (“4 passi a 360 gradi”) alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che ci permetterà di saperne di più sull’origine delle Alpi. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo…

Attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Il costo del biglietto Funivie non è compreso.

Sono previsti due turni giornalieri, uno con partenza alle ore 10:30 ed il secondo con partenza alle ore 14:30, il numero massimo ammesso di partecipanti è di 15 a turno.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del giorno precedente preferibilmente attraverso il modulo online: https://forms.gle/6tYZGtNYuiXpuBvs6 oppure sul sito www.gboropa.it

Le prossime date previste: sabato 24 luglio

Domenica 18 luglio ore 15:00 – Laboratorio POLLICIni VERDI: Educare all’arte: Io... come Leonardo!

A causa dell’emergenza sanitaria (come già nel 2020) si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 7 partecipanti a laboratorio.

Indispensabile la prenotazione online: https://forms.gle/BcUBCjySrFruYGtx7

La finalità di questo laboratorio? far conoscere ai bambini la Storia dell’arte... con gli occhi spalancati e pieni di meraviglia! In questa puntata saranno guidati attraverso la vita di Leonardo Da Vinci, insieme, analizzeremo le sue opere principali e ci soffermeremo sull'anatomia, impareremo le misure e le giuste proporzioni per disegnare correttamente il corpo umano.

Vi aspettiamo!

NOVITÀ per LUGLIO ED AGOSTO 2021: le visite guidate al pubblico raddoppiano!

Quest’anno si aggiunge un visita guidata gratuita anche al sabato (costo incluso nel biglietto d’ingresso

Ricordiamo che sono disponibili gratuitamente anche le nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta…

Info/Prenotazioni

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it/Giardino/Prenotazioni.htm