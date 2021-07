“Covid, quali vaccini per la vita di fede”, martedì incontro on line con Don Carlo Borrione

All’inizio delle vacanze estive, dopo un periodo così difficile, vogliamo scambiarci ancora un messaggio di speranza. Era nostra tradizione, in questo periodo, organizzare incontri presso centri di spiritualità.

In questa situazione, abbiamo pensato di organizzare in webconference un breve momento di incontro col nostro Assistente Spirituale, Don Carlo Borrione sul tema “L’esperienza COVID, quali vaccini e quali anticorpi per la nostra vita di fede” Martedì 13 Luglio ore 20.45.

Una riflessione per aiutare ad affrontare con serenità e speranza cristiana un presente ancora incerto e un futuro che dobbiamo ricostruire. Vi preghiamo di considerare l’importanza di questo momento e l’importanza di un dialogo con il nostro consulente spirituale.

Abbiamo trattato in tutti questi mesi, in mezzo molte difficoltà, molti temi di attualità civile sociale ed economica. Ora ci pare opportuno un richiamo di spiritualità Vi aspetto numerosi, ci scambieremo anche auguri di buone vacanze per noi e per le nostre famiglie.

Martedì 13 luglio alle ore 20:45 “L’esperienza COVID, quali vaccini e quali anticorpi per la nostra vita di fede“

Informazioni per partecipare alla webconference di Google Meet

Via WEB: https://meet.google.com/jyj-tkpo-sgh

Via Telefono: (IT) +39 02 3046 1652 PIN: 113 383 750# Il collegamento sarà aperto 10 minuti prima dell’inizio.

ATTENZIONE: IN CASO DI DIFFICOLTA’ A COLLEGARSI

copiare il link https://meet.google.com/jyj-tkpo-sgh e incollarlo in una nuova pagina del Vostro programma di navigazione web, nello spazio bianco in alto destinato a digitare l’indirizzo di un sito web.