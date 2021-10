A Biella, Luca Bono e Andrea Fratellini in "Magic and Voice" con lo Zio Tore, tra illusionismo e ventriloquia

Nell’ambito del cartellone di Biella “Palcoscenico sotto le stelle”, giovedì 15 luglio in Piazza Duomo a Biella alle 21.30 andranno in scena Luca Bono e Andrea Fratellini per la prima volta insieme sullo stesso palcoscenico per dare vita a un grande show in prima nazionale intitolato “Magic and Voice”, ma cosa può succedere se tra di loro si intromette l’arzillo Zio Tore? Un mix esplosivo di magia, comicità, musica e risate.

Il popolare illusionista Luca Bono (assistito da Sabina Iannece), Campione Italiano di Magia laureato a Parigi con il Madrake d’Oro e Andrea Fratellini, il ventriloquo più amato della scena nazionale, vincitore dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent daranno vita a un imprevedibile viaggio nel mondo dell’illusionismo: la sorprendente illusione visuale che inganna la percezione dei nostri sensi in cui oggetti spariscono e prendono vita, appaiono e si trasformano sotto ai nostri occhi; e l’illusione sonora, ovvero la ventriloquia, l’arte di emettere voci senza muovere le labbra. Un trio dunque, più che una coppia, in quanto l’onnipresente Zio Tore non si limita ad aspettare il proprio turno e ad assistere in platea allo spettacolo, come dovrebbe fare, ma ricordando il proprio brillante passato da illusionista e cantante, dispensa consigli non richiesti agli artisti in scena, creando scompiglio, e generando una valanga di situazioni comiche e surreali.

