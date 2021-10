Localizzazione e traduzioni online

A chi possono servire le traduzioni online oggi giorno? In effetti a moltissimi professionisti e non solo. Siti da localizzare, cataloghi da tradurre, manuali e newsletter, a ben vedere sono molte le aree imprenditoriali che necessitano del lavoro di un traduttore esperto. Proprio l'esperienza è la discriminante per affidarsi ad un'agenzia senza preoccupazioni, e ci sono dei parametri precisi con i quali valutare l'offerta.

Indice dei contenuti

Traduzioni online: localizzare è la prima regola L'attenzione al target nella traduzione online La SEO come elemento chiave delle traduzioni online

Traduzioni online: localizzare è la prima regola

Ipotizziamo che un'azienda si rivolga ad un'agenzia specializzata in traduzioni online, e che abbia necessità di tradurre il sito istituzionale in diversi Paesi al fine di esportare il brand.

Il primo concetto chiave dal quale si può riconoscere un'agenzia, o un freelance, 'sul pezzo' è quello di localizzazione.

Volendo fare un esempio concreto, si potrebbe desiderare di far tradurre un sito di vendita di vini, associato al brand.

Sul sito ci saranno quindi pagine prodotto, cataloghi, probabilmente una landing page con la richiesta di iscrizione e quindi una newsletter con contenuti sul blog.

Come si vede sono molti i testi ai quali un traduttore dovrà mettere mano, ma la mera traduzione non è sufficiente.

Ciò che il traduttore, meglio se madrelingua, dovrà curare particolarmente, è quella che si chiama 'localizzazione', cioè la traduzione ad hoc per il Paese in cui si dovrà far conoscere il brand. Localizzare prevede la conoscenza degli usi e costumi del Paese target, e l'omissione di questo aspetto può fare la differenza tra un grande successo e un flop.

Se si vuole esportare il vino in un Paese in cui gli alcolici sono vietati o limitati per certe categorie di persone, lo si dovrà valutare e scegliere una traduzione adeguata a non ledere l'immagine dell'azienda.

In via più generica, tradurre semplicemente un catalogo di materiali elettrici senza conoscere la tipologia delle prese straniere, significa rendere quel catalogo inutile, e quindi non fare un buon servizio al cliente.

Il secondo fattore riguarda poi il target, cioè la risposta alla domanda 'a chi mi sto rivolgendo?'.

L'attenzione al target nella traduzione online

L'analisi del target, quando si fa una traduzione online è basilare, e prevede due sottopassaggi.

Inizialmente si dovrà fare una vera e propria analisi di settore, per comprendere a chi ci si sta rivolgendo e quali sono le abitudini di lettura di quel mercato particolare.

Se l'azienda vende beni o servizi per giovani, la traduzione dovrà non solo essere ottimizzata in tal senso, ma dovrà muoversi sui canali che maggiormente raggiungono quel target. Si dovrà tradurre usando template seamless, cioè strutture del sito che sono visibili al meglio su tablet e smartphone, che sono gli strumenti più usati dai giovani.

Si potranno anche usare strumenti di analisi dei dati, per studiare le abitudini di lettura, quali sono le parole chiave più utilizzate nelle ricerche e gli argomenti più tendenza, per strutturare al meglio tag e meta tag.

Non si tratta di questioni complesse, solo della SEO, altro requisito fondamentale che un traduttore online deve assolutamente conoscere.

Prima di trattare l'ultimo punto, è anche bene sottolineare come una traduzione online destinata ai giovani, pur mantenendo il contenuto essenziale, potrà declinarsi con un gergo più giovanile e l'uso di parole e modi di dire tipici dei giovani, in modo da aumentare l'engagement (cioè il coinvolgimento) e quindi convertire gli utenti che arrivano sul sito in potenziali clienti.

La SEO come elemento chiave delle traduzioni online

Scrivere per il web non è affatto la stessa cosa che tradurre un libro. C'è un detto che impera nel mondo del web marketing, ed è 'The content is the king'.

Significa che a farla da padrone è il contenuto, e quando si tratta di rete, si può anche avere il miglior prodotto del mondo, ma se nessuno lo conosce, resterà il miglior prodotto del mondo invenduto.

Come si fa conoscere un prodotto? In un secondo momento di certo con il passaparola, ma per farlo partire, è necessario che il sito su cui si trova sia ottimizzato.

Spesso si confonde il termine 'ottimizzato' con quello di 'indicizzato', mentre invece rappresentano le due imprescindibili facce della stessa medaglia.

L'indicizzazione del sito è il processo con il quale il traduttore fa in modo che i motori di ricerca (Google per intenderci) trovi il sito, quasi come se sfogliasse proprio un indice.

Una volta che il sito è stato reso visibile però, perché un utente dovrebbe arrivare proprio a quello tra i milioni di siti esistenti?

Qui entra in gioco la SEO, acronimo di 'Search engine optimizaton', vale a dire l'ottimizzazione per i motori di ricerca.

Esistono delle regole base che vanno applicate a una traduzione (che dal punto di vista grammaticale e di contenuto dovrà essere già perfetta):

il content dovrà avere una lunghezza di almeno 300 parole (se si parla di post) o di 1.000 se si traduce un pillar (cioè una guida);

o di 1.000 se si traduce un (cioè una guida); titolo e descrizione dovranno contenere la frase chiave che sarà di una lunghezza ottimale di 4 parole;

che sarà di una lunghezza ottimale di 4 parole; il testo presenterà dei sottotitoli formattati in html che distanzieranno i paragrafi per non più di 150 parole e via dicendo.

A ben vedere la traduzione online non è per tutti, e richiede una professionalità spiccata, frutto della competenza e della conoscenza tecnica di una lingua unita alla bravura nell'utilizzare gli strumenti dell'ottimizzazione SEO. Affidarsi ad un'agenzia specializzata può fare la differenza.