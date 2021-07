Un ferito nell'incidente di ieri a Cossato tra due auto

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato, a Cossato, sulla ss 232, tra una Ford Fiesta condotta da una 23enne e una Volkswagen Passat con alla guida un sessantaseienne, entrambi residenti in zona.

Per le conseguenze dell’urto l’uomo è stato accompagnato in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ponderano, a cura dei sanitari del 118. La giovane non ha riportato conseguenze.

Sul posto hanno operato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato e della Stazione di Valle Mosso, intervenuti immediatamente dopo il sinistro, che hanno regolato il traffico automobilistico ed effettuato in sicurezza i rilievi planimetrici finalizzati a stabilire la dinamica del fatto. I mezzi sono stati rimossi con il carro attrezzi. Limitati disagi ai veicoli in transito.