In superstrada in bici, urta il guard rail e finisce a terra, soccorso un 18enne

Lo hanno visto per terra sulla superstrada, poco dopo lo svincolo di Vigliano in direzione Biella. Allertati il 118 e i Carabinieri, il 18enne è stato soccorso e portato in Ospedale con escoriazioni ed ecchimosi. Risultato negativo all'alcool test, e non ricordando nulla di quello che è successo, si presume che il giovane sia stato colto da malore mentre affrontava il percorso.