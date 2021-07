Biella città dell’orso: orsi sardi e orsi alpini, conversazione con Battista Saiu

Tra gli appuntamenti che caratterizzano l’estate biellese, la XXI edizione di “Vita d’artista”, ospitati nella bella cornice della “ca’ di Celeste e di Rosa”, casa a corte caratteristica dell’architettura biellese, messa a disposizione dal presidente dell’Università della Terza Età, Giuseppe Alfredo Campra, psicoterapeuta originario della Valle Elvo, residente a Torino.

Per tutto il mese di luglio si alternano studiosi e artisti di cultura locale, sindaci e parroci, medici, farmacisti e musicisti, presidi, maestri e docenti di diverse discipline, agronomi e architetti, fotografi e viaggiatori; presenteranno i frutti delle loro ricerche, delle loro passioni, delle loro professioni, delle loro conoscenze.

La ricca rassegna, inaugurata dal sindaco di Muzzano, Roberto Favario e dal parroco di Graglia, don Paolo Dall’Angelo, anche quest’anno - martedì 12 luglio, alle ore 21:00 - vedrà la presenza dell’antropologo Battista Saiu che svilupperà il tema: “Biella città dell’orso: orso di Samugheo e orsi alpini”, partendo dalla pubblicazione di un suo contributo a “Il risveglio dell’orso occitano, miti e riti del selvatico alpino”, a cura di Piercarlo Grimaldi e Fulvio Romano, recentemente pubblica da Omega Edizioni, con il contributo della Regione Piemonte.

L’orso folclorico è ancora parte, talvolta attiva, di quello straordinario patrimonio mitologico che definisce le terre non solo dell’Occitania, con permanenze di riti e simboli precristiani in località come la Sardegna cristianizzata dove l’animale orso non sarebbe mai esistito.