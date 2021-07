"Decisione incomprensibile annullare la prova speciale di Oropa" un lettore scrive

"Salve ,proseguo questa mia avanzando una critica assai efferata verso coloro i quali ieri sera hanno preso la decisione di annullare la MITICA prova speciale lungo la strada di Oropa.

Ho fatto questa gara 3 volte negli anni 90 (vincendo la classe due volte e un 3° sotto un DILUVIO UNIVERSALE), quindi non voglio credere che queste supermacchine e super piloti nonché le organizzazioni abbiano paura di un temporale estivo, il troppo pubblico è un'altra scusa assai ridicola quando correvano la Biella-Oropa c'erano più di 10.000 persone ..

La "gara a porte chiuse" decisa, doveva NECESSARIAMENTE dare spazio a quelle persone infilate tra i boschi che sicuramente NON SI SCAMBIAVANO BIRRE , BACI , ABBRACCI, AEREOSOL DI SALIVA come accadrà invece questa sera in Piazza Duomo.