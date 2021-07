Mezzana, lavori su strade e frane. Ma il sindaco Serafia sollecita l'intervento del Governo

A Mezzana Mortigliengo sono partiti tutti i lavori di ristrutturazione delle strade con contributo statale di 80mila euro. A questi vanno aggiunti 35mila euro dalla regione Piemonte per interventi di somma urgenza già effettuati su tre frane.

“La frana più grande è stata un grosso problema,-spiega il sindaco Alfio Serafia- in quanto non c’era la cassa o il contributo per poter fare la somma urgenza. Il governo deve attivarsi al più presto, perché se si fanno certi tipi di lavori ed i contributi non ci sono, si devono andare ad intaccare i fondi dell’anticipazione di cassa, con conseguente dissesto del bilancio; è necessario che il metodo di erogazione dei contributi riguardanti i piccoli comuni si velocizzi. Non si può andare ad intaccare una cassa che già non abbiamo: i soldi spesi devono rientrare con contributi adeguati per non presentare a fine anno un bilancio in rosso quando in realtà si è dovuto appunto anticipare tutto”.

Novità in positivo per persone ipovedenti, ideata da Adriano Gilberti, presidente della sezione biellese dell'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: si potrà, con un nuovo metodo di Braille, riproporre una fotografia in maniera quadridimensionale, identificare il volto dai lineamenti semplicemente toccandole. Tale sistema permetterà loro anche di ammirare le opere d’arte della pinacoteca in frazione Bonda di Mezzana Mortigliengo denominata “Bondarte”.