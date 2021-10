Un prato di stelle, l’Alpe Moncerchio si trasforma con il Macchie

Sabato 10 luglio all’Alpe Moncerchio, nel cuore dell’Oasi Zegna, la guida escursionistica della regione Piemonte Marco Macchieraldo, detto il Macchie, ha organizzato un’escursione notturna. Il ritrovo è alle 21 a Bocchetto Sessera per un percorso adatto a tutti di circa 40 minuti.

Un prato di stelle: che cosa si sarà mai inventato il Macchie? Beh! Come si diceva già una volta a Biella “provare per credere”! Un piccolo anticipo per bocca sua: “Illumineremo i prati all’Alpe Moncerchio con le fiamme dei ceri, sarà una serata dove si riscopriranno delle storie riportate dal passato. A volte dietro l’angolo vi sono luoghi unici e domani sera sarà nostro intento farvi ritornare a casa con un ricordo indelebile”.

Il rientro è previsto per le 00.30 alle auto, si consiglia una luce frontale, un abbigliamento comodo, scarponcini, ed un maglioncino perché di notte fa freddo a 1200 metri. Prenotazioni e info entro le 18:30 di sabato 10 luglio al numero 333.2662599.