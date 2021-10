Candelo sotto le Stelle torna in pista dopo lo stop Covid nel ricordo di Marica Messi e Maria Grazia Lazzarotto (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

“Eravamo tutti emozionati, non ci si vedeva in pista da due anni esatti. È stato bello rivedere tanti amici dopo tanto tempo”. Non nasconde la commozione il presidente dell'Atletica Candelo Gianni Melis, all'indomani della rinnovata edizione di Candelo sotto le Stelle che ha visto la partecipazione di 174 atleti.

Due anni sono trascorsi dall'ultima rassegna, prima che l'emergenza coronavirus facesse saltare i piani di molte società sportive. Un senso di normalità si è respirato ieri sera, 9 luglio, al Ricetto di Candelo, in occasione della gara podistica non competitiva. Prima della partenza, i runners hanno ricordato la giovane Marica Messi scomparsa 5 anni fa e Maria Grazia Lazzarotto, portacolori dell'Atletica Candelo mancata lo scorso febbraio all'età di 67 anni.

A tagliare per primi il traguardo di gara, che prevede 7 chilometri tra le vie del paese e le mura del borgo medievale, Fabio Bosio (Atletica Santhià) e Lucrezia Mancini (Atletica Arcobaleno Savona) nelle rispettive categorie.